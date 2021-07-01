Transferin flaş takımı Trabzonspor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan Hüseyin Türkmen'e teklif yapan takım belli oldu. Bordo mavililerin, genç savunmacısına Yunanistan'ın Aris kulübünün talip olduğu ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini ilettiği öğrenildi. Fırtına'nın cevabı ise 'hayır' oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)