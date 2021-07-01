01 Temmuz 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan Mustafa Reşit Akçay'ın ailesine ziyaret

Avcı'dan Akçay'ın ailesine ziyaret
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti. (TS spor haberi)

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avcı'nın KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akçay'ın ailesiyle görüştüğü belirtildi.

Akçay'ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Avcı'nın, aileye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

O isme talip çıktı! Fırtına'nın kararı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
O isme talip çıktı! Fırtına'nın kararı... O isme talip çıktı! Fırtına'nın kararı...
Ağaoğlu böyle açıkladı! Novak'ın transfer edilmesi... Ağaoğlu böyle açıkladı! "Novak'ın transfer edilmesi..."
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör