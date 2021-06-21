Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita takviyelerine takımı güçlendiren bordo-mavililerde Alexander Sörloth sesleri yükseliyor. Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan ancak Alman ekibinden istenen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcunun başka bir kulübe kiralanacağı iddia edilmişti. Leipzig, yeni sezon öncesi Norveçli santrforu kampa çağırırken, teknik direktör Abdullah Avcı da Sörloth ile ilgili kararını verdi. (TS spor haberi)

Trabzonspor forvet arayışlarını bir süreliğine durdurmuştu. Sebebi de hem camianın hem de Abdullah Avcı'nın Alexander Sörloth'u geri istemesi. Fotomaç'ın haberine göre; taraftarın yüzbinlerce mesaj attığı Norveçli futbolcuyu Avcı da takımda görmek için can atıyor. Öyle ki yönetimin "Sörloth için 2 hafta beklememiz gerekiyor" demesi üzerine şu yanıtı verdi: Elimde şu anda kampa götüreceğim Koita, Djaniny ve Ekuban var. Sörloth mükemmel bir oyuncu. Onun için beklemeye değer"

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ