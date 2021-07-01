01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hüseyin Türkmen'e Aris'ten gelen teklifi reddetti!
Transferin flaş takımı Trabzonspor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan Hüseyin Türkmen'e teklif yapan takım belli oldu. Bordo mavililerin, genç savunmacısına Yunanistan'ın Aris kulübünün talip olduğu ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini ilettiği öğrenildi. Fırtına'nın cevabı ise 'hayır' oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yunanistan ligini 2. Sırada tamamlayan Aris kulübü Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'e talip oldu.
61saatin haberine göre, sarı siyahlı kulübün Trabzonspor'a 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini ilettiği ve teklifin reddedildiği öğrenildi.
Genç oyuncuyu Yunan takımının teknik direktörü Mantzios'un da özellikle istediği ancak Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın yerli kuralını da düşünerek Hüseyin Türkmen'i bırakmak istemediği ifade edildi.
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