21 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Onur Atasayar hamlesi!

Trabzonspor'dan yerli sol bek hamlesi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvayan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. mavililerde, yabancı sayısının 13'e yükselmesiyle birlikte 1 oyuncu alma hakkı kaldı. Takımdan yabancı bir ismin ayrılmaması durumunda bu hak transferi için kullanılacak. Bu doğrultuda yerli bir kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, ile sözleşmesi sona eren 'ı listesine aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Takımda kimse ile vedalaşamaması durumunda sadece 1 yabancı transfer etme hakkı bulunan ve bu kontenjanını için kullanması beklenen mavililer diğer bölgeler için rotasını yerli oyunculara çevirdi.

'te yer alan habere göre, , ve orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan ekibinin ile sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu 'ı gündeme aldığı öğrenildi.

Bonservis ödenmeyecek olması 26 yaşındaki oyuncunun transferini daha cazip hale getirirken yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşmaya çok yaklaştığı öğrenildi.

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