Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerde, yabancı sayısının 13'e yükselmesiyle birlikte 1 oyuncu alma hakkı kaldı. Takımdan yabancı bir ismin ayrılmaması durumunda bu hak forvet transferi için kullanılacak. Bu doğrultuda yerli bir sol bek kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Onur Atasayar'ı listesine aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Takımda kimse ile vedalaşamaması durumunda sadece 1 yabancı transfer etme hakkı bulunan ve bu kontenjanını forvet için kullanması beklenen bordo mavililer diğer bölgeler için rotasını yerli oyunculara çevirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sol bek, sağ bek ve orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibinin Bursaspor ile sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Onur Atasayar'ı gündeme aldığı öğrenildi.

Bonservis ödenmeyecek olması 26 yaşındaki oyuncunun transferini daha cazip hale getirirken yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşmaya çok yaklaştığı öğrenildi.

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