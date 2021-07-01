01 Temmuz 2021, Perşembe
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Jose Mourinho Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a talip oldu!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon için iddialı bir takım oluşturma hedefinde olan Trabzonspor'da, kaleci Uğurcan Çakır için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. 25 yaşındaki başarılı file bekçisine son talip ise Jose Mourinho oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un dev kulüpleri peşinden koşturan başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Roma da devreye girdi. Portekiz basında çıkan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemedi ve rotayı Uğurcan'a çevirdi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 25 yaşındaki file bekçisinin kadroya katılması için onay verdi. Sabah'ın haberine göre önümüzdeki günlerde Roma yetkililerinin, Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.
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