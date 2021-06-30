Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna hazırlanan Trabzonspor çalışmalarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdürdü. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Süper Lig 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu.

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