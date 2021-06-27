27 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Fode Koita yola çıktı! Uçaktan paylaşım yaptı

Fırtına'nın yeni transferi geliyor! Uçaktan paylaşım...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Fode Koita bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek ve takımla birlikte çalışmalarına başlayacak. (TS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer şova devam ediyor. Bordo mavililer şimdiye de Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile resmi sözleşmeye imza atmıştı.

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fırtına, Koita'ya akşam saatlerinde kavuşacak. Golcü futbolcu uçaktan paylaşım yaptı.

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