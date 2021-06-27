Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Fode Koita bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek ve takımla birlikte çalışmalarına başlayacak. (TS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer şova devam ediyor. Bordo mavililer şimdiye de Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile resmi sözleşmeye imza atmıştı.

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fırtına, Koita'ya akşam saatlerinde kavuşacak. Golcü futbolcu uçaktan paylaşım yaptı.



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