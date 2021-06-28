28 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sol bek harekatı! Milan Rodic transferi an meselesi...

Fırtına'dan sol bek harekatı! Hedefte o yıldız var
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.06.2021

Gelecek sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig'e damga vurmak isteyen Trabzonspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı kadrosuna katan bordo mavililer, yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam edecek. Hedefte ise o yıldız var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren bordo mavililer için Sırp basınından bir iddia geldi.

Sportski Zurnal isimli sitede yer alan ve Karadeniz'in derlediği habere göre; Bordo-Mavililer'in, 30 yaşındaki sol bekle sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Haberde, Kızılyıldız'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.

UMUT VE SARACCHI ÇOK ZOR

Fransız ekibi Le Havre'de görev yapan Umut Meraş'ı Trabzonspor'un yanı sıra Almanya'dan Mainz ve İspanya'dan birkaç kulüp istiyor.

Milli oyuncunun bonservisini 2 milyon Euro olarak belirleyen Le Havre pazarlıklarda yapıcı davranmıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fode Koita Trabzon'a geldi! İşte o görüntüler

FIRTINA İÇİN SARACCHİ İŞİ DE ZOR

Leipzig kiralamaya uzak ve 5 milyon Euro bonservis istiyorlar. Karadeniz ekibi ise maksimum 2 milyon Euro'ya çıkıyor. Öte yandan Uruguaylı sol bekin Espanyol'la da büyük oranda anlaştığı gelen haberler arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Gündemde onlar var! İşte 4 büyüklerin listesindeki isimler Gündemde onlar var! İşte 4 büyüklerin listesindeki isimler
Transfer bombası patlıyor! Terim'in gözdesine Fırtına kancası Transfer bombası patlıyor! Terim'in gözdesine Fırtına kancası
Koita Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler Koita Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör