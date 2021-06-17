17 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita'yı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Transferin hızlı takımı , , ve ile sözleşme imzalamıştı. Bordo mavililer, son olarak 'da forma giyen ve Haziran ayı itibariyle sözleşmesi biten ile görüşmelere başladı. , bu transferi 'na bildirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

ekiplerinden , transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. ekibi, transferin ilk günlerinde ve 'i kadrosuna katmış, daha sonra ise yıldız 'i transfer ettiğini duyurmuştu.

son olarak forması giyen ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

30 yaşındaki Gineli forvet Koita, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.

İşte o açıklama;

Fırtına yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi!

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