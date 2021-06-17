Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita'yı KAP'a bildirdi!
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalamıştı. Bordo mavililer, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve Haziran ayı itibariyle sözleşmesi biten Fode Koita ile görüşmelere başladı. Fırtına, bu transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi, transferin ilk günlerinde Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katmış, daha sonra ise Slovak yıldız Marek Hamsik'i transfer ettiğini duyurmuştu.
Fırtına son olarak Kasımpaşa forması giyen Fode Koita ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
30 yaşındaki Gineli forvet Koita, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.
İşte o açıklama;
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?