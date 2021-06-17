Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi, transferin ilk günlerinde Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katmış, daha sonra ise Slovak yıldız Marek Hamsik'i transfer ettiğini duyurmuştu.

Fırtına son olarak Kasımpaşa forması giyen Fode Koita ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

30 yaşındaki Gineli forvet Koita, en son Kasımpaşa'da forma giymişti.

İşte o açıklama;

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