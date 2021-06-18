18 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sesleri

Trabzonspor'a flaş sol bek adayı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda en büyük sorun olan sol bek için girişimlerini sürdüren 'da gündeme flaş bir isim geldi. -mavililer 'tan istediği sonucu alamazsa, için girişimlere başlayacak. ( haberleri)

'un sol bek takviyesi için yerli oyuncudan yana tavır alması durumunda için son bir girişim daha yapılacak. Fotomaç'ın haberine göre daha önce rakamsal konularda geri adım atmayan kulübünün son karardan sonra yine indirim yapması beklenmezken, bu kez bonservisini elinde bulunduran 'nın gündeme gelebileceği edildi.
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