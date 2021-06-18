18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sesleri
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda en büyük sorun olan sol bek için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililer Umut Meraş'tan istediği sonucu alamazsa, ismail Köybaşı için girişimlere başlayacak. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un sol bek takviyesi için yerli oyuncudan yana tavır alması durumunda Umut Meraş için son bir girişim daha yapılacak. Fotomaç'ın haberine göre daha önce rakamsal konularda geri adım atmayan Le Havre kulübünün son karardan sonra yine indirim yapması beklenmezken, bu kez bonservisini elinde bulunduran İsmail Köybaşı'nın gündeme gelebileceği edildi.
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