27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fode Koita Trabzon'a geldi! İşte o görüntüler
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon öncesi Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik transferleriyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da bir diğer transfer Fode Koita, Trabzon'a geldi. Gineli futbolcuyu havaalanında az sayıda taraftar karşıladı. (TS spor haberi)
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen golcü futbolcu Fode Koita'yı da renklerine bağlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Gineli oyuncuyu az sayıda taraftar çiçekle karşıladı. Koita, havaalanına iniş yaptıktan sonra menajeriyle birlikte özel araçla kalacağı otele hareket etti.
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