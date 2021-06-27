Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen golcü futbolcu Fode Koita'yı da renklerine bağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Gineli oyuncuyu az sayıda taraftar çiçekle karşıladı. Koita, havaalanına iniş yaptıktan sonra menajeriyle birlikte özel araçla kalacağı otele hareket etti.

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