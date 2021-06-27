27 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fode Koita Trabzon'a geldi! İşte o görüntüler

Koita Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon öncesi Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik transferleriyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da bir diğer transfer Fode Koita, Trabzon'a geldi. Gineli futbolcuyu havaalanında az sayıda taraftar karşıladı. (TS spor haberi)

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa forması giyen golcü futbolcu Fode Koita'yı da renklerine bağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Gineli oyuncuyu az sayıda taraftar çiçekle karşıladı. Koita, havaalanına iniş yaptıktan sonra menajeriyle birlikte özel araçla kalacağı otele hareket etti.

Fode Koita Trabzon'a geldi! Trabzon'a geldi!

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