Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan şampiyonluk mesajı!

Trabzonspor'un başarılı stoperi Vitor Hugo, sosyal medyadan açıklama yaparak yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Hugo, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karadeniz devinin stoperi Hugo, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Brezilyalı savunmacı, futbolu çok özlediğini belirterek, "Yeni sezonda hedefimiz kesinlikle şampiyonluk olacak ve bunun için çok çalışacağız. Henüz taraftarları stadyumda görme zevkine erişemedim ama ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum" ifadesini kullandı.

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