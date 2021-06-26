Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "Takviyeler sürecek"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk kampın bitmesiyle birlikte teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapora göre transferleri gerçekleştireceklerini söyledi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Fotomaç'ın haberine göre; Ağaoğlu, İstanbul'da yapılacak ilk etap kamp çalışmalarının sona ereceği 14 Temmuz tarihine kadar transferde çok ciddi bir hareketlilik olmayacağını belirterek, "Bu süre zarfında tabii ki takip ettiğimiz- görüştüğümüz isimler olacak ancak esas transfer çalışmalarımızı hocamızın ilk etap kamp çalışmaları sonrasında vereceği kararlara göre belirleyeceğiz. Hocamız o kampta muhtemelen eksik gördüğü yerlere takviye isteyecektir ve biz de ona göre gerekeni yapacağız. Özellikle yerli oyuncu transferi konusunda bu kamp çok belirleyici olacaktır" dedi.
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