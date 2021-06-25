Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan yerli operasyonu! Efecan Karaca ve Emrah Başsan...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gervinho, Fode Koita, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Yeni yabancı kuralıyla birlikte yerli isimlere yönelen Fırtına, Efecan Karaca ve Emrah Başsan'ı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca için ısrar devam ediyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, 5 ay önce 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan ancak Alanyaspor'u ikna edemeyen bordo mavililer şimdi yine tecrübeli oyuncunun peşinde.
Fırtına, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.
Karadeniz devinin gündemindeki bir diğer isim de Emrah Başsan.
Erzurumspor formasıyla 3 sezonda 17 gol, 26 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu, Dadaşlar'dan ayrıldı.
ROTASYON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor nabız yokladı.
Rotasyon açısından iyi bir hamle olacağı düşünülen Emrah için resmi girişimlerin de en kısa zamanda başlayacağı öğrenildi.
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