Devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca için ısrar devam ediyor.



Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, 5 ay önce 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan ancak Alanyaspor'u ikna edemeyen bordo mavililer şimdi yine tecrübeli oyuncunun peşinde.



Fırtına, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.





Karadeniz devinin gündemindeki bir diğer isim de Emrah Başsan.



Erzurumspor formasıyla 3 sezonda 17 gol, 26 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu, Dadaşlar'dan ayrıldı.



ROTASYON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR



Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor nabız yokladı.



Rotasyon açısından iyi bir hamle olacağı düşünülen Emrah için resmi girişimlerin de en kısa zamanda başlayacağı öğrenildi.



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