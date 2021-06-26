26 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Trondsen sol bekte denenecek!

Sol beke takımdan alternatif! O ismi deneyecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında kadrodan alternatif oluşturmaya çalışıyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Rosenborg'tayken sol bek oynayan Trondsen'i bu bölgede deneyecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Abdullah Avcı, Norveçli orta saha Rosenborg'da sol bek oynatan Henriksen'den bilgi aldı. 26 yaşındaki yıldız, hazırlık kampında defansın solunda denenecek. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer sol bek takviyesi düşünüyor ama teknik direktör Abdullah Avcı da bir taraftan takım içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Tecrübeli hoca, Trondsen'i sol bekte deneyecek. Trabzonspor'a gelmeden önce 11 maç savunmanın solunda görev yapan 26 yaşındaki orta sahanın bu periyottaki petformansı detaylı bir şekilde analiz edildi. Norveçli futbolcuyu Rosenborg'da sol bek oynatan hocası Trond Henriksen'den de bilgiler alındı. 1.83 boyundaki futbolcunun sol bek performansı için tüm raporların olumlu olduğu ancak yine de son kararın kampta verileceği vurgulandı.

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