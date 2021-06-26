Trabzonspor rotayı belirledi! Transferde öncelik forvette

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 yıldız isimle güçlendirdi. Bordo-mavililerde takviyelerin devam etmesi planlanırken, Uğurcan Çakır satılırsa kaleye Mert Günok transfer edilecek. Fırtına, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında yabancı transferinde önceliği forvet bölgesine verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Öncelikle birinci santrfor ve ardından sol bek alınacak. Devamında alternatif olabilecek stoper ile kanat düşünülüyor. Uğurcan satılırsa Mert Günok gelecek. Fotomaç'ın haberine göre; TFF'nin 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kararının kesinleşmesinin ardından Trabzonspor 'un transfer planı adeta alt üst oldu. Normalde forvet ve sol beke yabancı takviyesi düşünen bordo-mavililer, duruma göre bir de kanat alacaktı. Ancak ilk 11'de 3 yerli oynatma mecburiyeti olduğu için sol beke artık yerli alınması planlanıyor. Bordo-mavililerde Uğurcan satılsa bile kaleci yine Türk olacak. Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür, ilk11'deyeri garanti gibi gözüken isimler.

YÖNETİM VE HOCA ZİRVE YAPTI

Göreve geldikten sonra transfer çalışmalarında kilit rol oynayan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile sürekli temas halinde. Yabancı kuralının kesinleşmesinin ardından Avcı ile yöneticiler detaylı bir transfer zirvesi gerçekleitirdi. Yabancı olarak sadece forvete isim düşünülürken, diğer takviyeler yerli olacak. Bu konuda her bölge için bol alternatifli yeni bir liste yapılacak. İlk hedef ise Leipzig'den ayrılması beklenen kral Sörloth'un kiralık olarak yeniden alınması.

YOKLUĞU ÇOK HİSSEDİLDİ

Sörloth'un yokluğunda forvete transfer edilen Benik Afobe 5, Djaniny Samedo ise 8 kez rakip fileleri havalandırabildi. Çift haneli rakama sadece Ekuban 10 golle ulaşırken, Nwakaeme de 7 golde kaldı.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

Geçen sezon attığı 24 golle bordo- mavili takım forması altında gol krallığı yaşamasının ardından Leipzig'e transfer olan Norveçli futbolcunun yeri doldurulamadı. Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle takımına önemli katkı sağladı.

40 MAÇTA 50 GOL ATTI

Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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