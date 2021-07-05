06 Temmuz 2021, Salı

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Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Trabzonspor yarı finalde!

Trabzonspor yarı finalde! | Özeti izleyin
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. A Spor'da canlı yayınlanan mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Süleyman Cebeci, 19'da Veysel Sönmezsoy ve 56. dakikada ise Onur Emre Yaldız kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 45+1. dakikada Yılmaz Basravi'den geldi.

Fırtına'nın yarı finaldeki rakibi yapılacak kura çekimi sonucu belli olacak.

MAÇIN ÖZETİ

Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19 | MAÇ ÖZETİ Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19 | MAÇ ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Trabzonspor U19 1-0 Göztepe U19
GOL | Trabzonspor U19 2-0 Göztepe U19
GOL | Trabzonspor U19 2-1 Göztepe U19
GOL | Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19

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