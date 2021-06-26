26 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan heyecanlandıran forma tanıtımı! 'Kemençenin Rüyası...'

Fırtına'dan heyecanlandıran forma tanıtımı! 'Kemençenin Rüyası...'
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Trabzonspor, yeni sezon forma tanıtım videosuyla taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan bordo mavililer, 'Kemençenin Rüyası' adlı forma tanıtım videosunu taraftarlarına sundu. 3 farklı tasarım formasını tanıtan Fırtına'nın reklam filmi sayısız kişinin beğenisini topladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona girecek Trabzonspor, anlamlı bir videoyla yeni sezon formalarını tanıttı. Bordo-mavililer, resmi hesabından, 'Kemençenin Rüyası' başlıklı video ile reklam filmi çekti. Trabzonspor'un forma tanıtım videosu oldukça beğenildi.

Trabzonspor'un 3 farklı tasarım formaları, 28 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da E-Ticaret sitesinde; 29 Haziran Salı günü ise tüm mağazalarda yerlerini alacak. Formalar 299,99 TL'den satışa çıkacak.

İşte o tanıtım filmi:

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