Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan heyecanlandıran forma tanıtımı! 'Kemençenin Rüyası...'
Trabzonspor, yeni sezon forma tanıtım videosuyla taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan bordo mavililer, 'Kemençenin Rüyası' adlı forma tanıtım videosunu taraftarlarına sundu. 3 farklı tasarım formasını tanıtan Fırtına'nın reklam filmi sayısız kişinin beğenisini topladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona girecek Trabzonspor, anlamlı bir videoyla yeni sezon formalarını tanıttı. Bordo-mavililer, resmi hesabından, 'Kemençenin Rüyası' başlıklı video ile reklam filmi çekti. Trabzonspor'un forma tanıtım videosu oldukça beğenildi.
Trabzonspor'un 3 farklı tasarım formaları, 28 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da E-Ticaret sitesinde; 29 Haziran Salı günü ise tüm mağazalarda yerlerini alacak. Formalar 299,99 TL'den satışa çıkacak.
İşte o tanıtım filmi:
Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz. #KemençeninRüyası #YeniForma #YanYana #Trabzonspor pic.twitter.com/epxZvutcRi— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 24, 2021
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