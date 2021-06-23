23 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita şehre geliyor!
Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, son olarak Fode Koita'yı renklerine bağladığını açıkladı. Gineli yıldızın pazar günü şehre geleceği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Yeni transferlerden Koita, pazar günü şehre gelecek. 30 yaşındaki forvet için imza töreni düzenlenecek. Pazartesi günü başlayacak kamp çalışmalarına direkt katılacak olan Gineli yıldıza bu süre içerisinde hazırlanması için teknik ekip tarafından da bir antrenman programı verildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?