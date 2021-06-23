Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita şehre geliyor!

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, son olarak Fode Koita'yı renklerine bağladığını açıkladı. Gineli yıldızın pazar günü şehre geleceği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Yeni transferlerden Koita, pazar günü şehre gelecek. 30 yaşındaki forvet için imza töreni düzenlenecek. Pazartesi günü başlayacak kamp çalışmalarına direkt katılacak olan Gineli yıldıza bu süre içerisinde hazırlanması için teknik ekip tarafından da bir antrenman programı verildi.

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