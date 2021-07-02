02 Temmuz 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından 3 Temmuz'a özel paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer yaptığı paylaşımda " "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, bunu düzenleyenler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol istiyoruz! Adalet istiyoruz!" denildi." (TS spor haberleri)

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 Temmuz'a ilişkin video yayınlarken, İngilizce açıklama yayınladı.

Bordo mavililerin yaptığı paylaşımdaki açıklaması şu şekilde;

"FUTBOL DÜNYASINA!

Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, bunu düzenleyenler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol istiyoruz! Adalet istiyoruz!"

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