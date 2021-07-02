Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ezgjan Alioski'den vazgeçmiyor! Yeni teklif...
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Bruno Peres, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sağ bek arayışlarını hızlandıran Fırtına, EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Ezgjan Alioski'yi gündemine aldı. İlk teklifinde olumlu geri dönüş alamayan Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcu için bir teklif daha yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bruno Peres, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik'i alarak transfer sezonuna hızlı giren bordo-mavililer, sol bek bölgesine de takviye yapacak. Karadeniz temsilcisinin gündemindeki isim ise Ezgjan Alioski.
EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için daha önce teklif yapan Trabzonspor, olumlu geri dönüş alamamıştı.
Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, serbest oyuncu statüsünde yer alan ve bonservisi elinde olan Makedon sol bek için son bir teklif daha yapıldı.
Karadeniz ekibi, Ezgjan Alioski'den gelecek cevaba göre sol bek alternatiflerine yönelecek.
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