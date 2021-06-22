22 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Efsane geliyor"

Fırtına'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ; , , ve 'yı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından "Efsane geliyor" notuyla da heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

'i 4. sırada bitiren , gelecek yıl iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

; 2021-2022 transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak , , ve 'yı renklerine bağladı.

Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından "Efsane geliyor" notuyla taraftarı heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza attı.

İşte o paylaşım:

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