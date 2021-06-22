22 Haziran 2021, Salı
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Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Efsane geliyor"
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından "Efsane geliyor" notuyla da heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, gelecek yıl iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Fırtına; 2021-2022 transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağladı.
Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından "Efsane geliyor" notuyla taraftarı heyecanlandıran bir paylaşıma daha imza attı.
İşte o paylaşım:
Efsane geliyor. #KemençeninRüyası pic.twitter.com/xYV49kpaFI— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 22, 2021
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