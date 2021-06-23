23 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Djaniny’ye Arap kancası!

Djaniny’ye Arap kancası!
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

'da Djaniny konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki forvet için yetki isteyen menajerlere "Teklifleri getirin, değerlendirmeye alırız" mesajını verirken, Yeşil Burun Adalı yıldıza Arap kulüplerinin ilgisi olduğu belirtildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer teklifi beklenen Djaniny Semedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim bekleyişe geçti. Fotomaç'ın haberine göre; Menajerlerin Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu 'a bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu nihai karar verilecek.

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