Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı!
Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren ve teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yenilmezlik serisi oluşturan Trabzonspor, gelecek yıl için çalışmalarına hızlı başladı. Bordo-mavili takım 4 takviye yaparken, yeni sezon kampına ezeli rakiplerine göre ciddi bir avantajla başlayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Şu ana kadar 4 takviye yapan, gelecek sezon planlarını hazırlayan Fırtına, ezeli rakiplerine göre daha hızlı yol almış durumda. Avcı, yol haritasını erken belirledi. Fotomaç'ın haberine göre; İyi teklif gelmesi halinde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam 30 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Fırtına'nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü ezeli rakipler hamlelerde daha geride kaldı. Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.
ABDULLAH AVCI 6 TRANSFER İSTEDİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer politikalarının değiştiğini açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Sadece bu sene değil. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Bunu da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık" dedi.
SERKAN GÖRÜŞME ODASINDA
Yönetim, Serkan Asan ile ilgili sözleşme görüşmeleri başladı. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ bekin maaşında iyileştirme yapılması planlanıyor. Asan'a 1.5 ila 2.5 milyon TL arasında maaş verileceği belirtiliyor.
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