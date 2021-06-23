23 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı!

Fırtına sezona hızlı başladı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2021

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren ve teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yenilmezlik serisi oluşturan , gelecek yıl için çalışmalarına hızlı başladı. Bordo-mavili takım 4 takviye yaparken, yeni sezon kampına ezeli rakiplerine göre ciddi bir avantajla başlayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Şu ana kadar 4 takviye yapan, gelecek sezon planlarını hazırlayan Fırtına, ezeli rakiplerine göre daha hızlı yol almış durumda. Avcı, yol haritasını erken belirledi. Fotomaç'ın haberine göre; İyi teklif gelmesi halinde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'ı satmayı planlayan , bu üçlüden toplam 30 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Fırtına'nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü ezeli rakipler hamlelerde daha geride kaldı. Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.

ABDULLAH AVCI 6 TRANSFER İSTEDİ

Başkan , transfer politikalarının değiştiğini açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Sadece bu sene değil. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Bunu da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık" dedi.

SERKAN GÖRÜŞME ODASINDA

Yönetim, Asan ile ilgili sözleşme görüşmeleri başladı. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ bekin maaşında iyileştirme yapılması planlanıyor. Asan'a 1.5 ila 2.5 milyon TL arasında maaş verileceği belirtiliyor.

Djaniny’ye Arap kancası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Kulübüne teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Kulübüne teklif yapıldı
Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! 5-6 oyuncu... Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "5-6 oyuncu..."
Djaniny’ye Arap kancası! Djaniny’ye Arap kancası!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör