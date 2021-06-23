Trabzonspor'da Yunus Mallı vazgeçilmez olacak!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı, önümüzdeki sezon takımın önemli bir parçası olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer almak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan Yunus Mallı, bu dönem takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılması yönünde oldukça ısrarcı olduğu 29 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı idman paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Orijinal ofansif orta saha olan Mallı'nın yeni sezonda Avcı tarafından daha çok merkez orta saha olarak denenmesi planlanıyor.

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