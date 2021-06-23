23 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yunus Mallı vazgeçilmez olacak!

Yunus Mallı vazgeçilmez olacak!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı, önümüzdeki sezon takımın önemli bir parçası olarak teknik direktör 'nın vazgeçilmezleri arasında yer almak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan Yunus Mallı, bu dönem takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Teknik direktör 'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılması yönünde oldukça ısrarcı olduğu 29 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı idman paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Orijinal ofansif orta saha olan Mallı'nın yeni sezonda Avcı tarafından daha çok merkez orta saha olarak denenmesi planlanıyor.

İşte Koita'nın şehre geliş tarihi haberin devamı

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