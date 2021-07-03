Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, kadrosuna 4 ismi kattı. Bordo-mavililer hücum bölgesini güçlendirmek isterken, Ukrayna basınından Artem Dovbyk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Ukrayna'nın son dönemde yetiştirdiği önemli yıldızlardan biri olan Artem Dovbyk'in adı giderek daha fazla konuşulmaya devam ediyor.

61Saat'in derlediği ve Ukrayna basınında yer alan haberlerde 21 yaşındaki oyuncuyla Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Olypique Marsilya ve Belçika kulüplerinin ilgilendiği ifade edildi. Kariyerinde 2017 - 18 sezonunda Dinipro'dan, Midtjylland'a transfer olan ve burada yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrasında 1,5 yıl futbola ara vermek zorunda kalan oyuncunun yeniden kendini bulmak için ülkesine döndüğü kaydedildi.

Bu sezon Dinipro formasıyla 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans ortaya koyan genç oyuncu, EURO 2020'de 120+1. dakikada İsveç'i eleyen golü kaydederek değerine değer kattı. Bu golle Ukrayna basını oyuncunun değerinin yükseldiğini ifade ederken, menajeri yaşadığı sakatlık olmasaydı şu anda büyük kulüplerde forma giyebileceğini söyledi. Oyuncunun menajeri kp.ua adlı siteye yaptığı açıklamada "Ciddi sakatlık olmasaydı, Artem eminim şimdi Premier Ligde oynayacaktı.

Danimarka şampiyonasında sakatlandı ancak cesaretini kaybetmedi. Ailesi ve arkadaşları bu zor dönemi atlatması için yardım etti" dedi.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ