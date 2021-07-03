Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Efecan Karaca, Artem Dovbyk, Muhammet Demir transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EFECAN KARACA

Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.

EZGJAN ALIOSKI

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Umut Meraş için istenen astronomik ücretlerin ardından rotasını Alioski'ye çevirdi. Karadeniz temsilcisi 29 yaşındaki oyuncuyla ikinci bir görüşme daha gerçekleştirecek.

ARTEM DOVBYK

61Saat'in derlediği ve Ukrayna basınında yer alan habere göre Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncuyla yakındak ilgileniyor. Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dışında Fransa'dan Marsilya ve Belçika kulüplerinin Artem Dovbyk ile ilgilendiği ifade edildi.

MUHAMMET DEMİR

Hücum bölgesindeki çeşitliliği artırmak için de hedefin Muhammet Demir olduğu belirtiliyor. Daha önce de Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki forvetin, Başakşehir'den kiralanabileceği ifade edildi.

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