Son dakika spor haberi: Martin Skrtel'den Marek Hamsik sözleri! "Trabzonspor'da başarılı olması için..." | Ts haberleri
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de de oynayan Martin Skrtel, vatandaşı olan Marek Hamsik'in Trabzonspor'a transferi hakkında konuştu. Öte yandan kendi kariyeri ile ilgili detayları da verdi. (TS haberleri)
Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Slovak futbolcu Martin Skrtel, vatandaşı Marek Hamsik'in Trabzonspor'a transferini ve kendi kariyerini Slovak basınına değerlendirdi. Hamsik'in başarılı olması için dua edeceğini söyleyen Skrtel şöyle konuştu:
Marek'le hem birlikte hem de karşılıklı oynadık. Tutkulu ve özel bir kulübe gitti. Oradaki taraftarlar çok fantastik. Şehirde sadece futbol vardır ve sonuçları beklenir. Marek'in başarılı olması için dua ediyorum.
"TEKLİFLER ALDIM AMA..."
Kariyerime Türkiye ya da Slovakya'da devam etmek istiyorum. Egzotik ülkelerden transfer teklifleri aldım. Bana sürpriz oldu bu. Ama onlarla ilgilenmiyorum. Bakarsınız Marek ile aynı ligde top koştururuz.
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