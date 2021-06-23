23 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Sofiane Alakouch bombası! Fransız basını duyurdu

Fırtına'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, ve Trabzonspor'un Nimes forması giyen Fas asıllı Fransız sağ bek Sofiane Alakouch ile ilgilendiğini iddia etti. (TS spor haberi)

Bruno Peres'i transfer eden için Fransa'dan bir iddia geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.

Bu sezon 22 maçta 2 asist yapan Fransa U-21 takımında da forma giyen Fas asıllı sağ bek için bordo-mavililerin rakibinin olduğu iddia edildi.

SOFIANE ALAKOUCH KİMDİR?

29 Temmuz 1988 tarihinde Fransa'nın Nimes kentinde dünyaya gelen Sofiane Alakouch, futbola Nimes altyapısında başladı. 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Fas asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon 'de çıktığı 22 maçta 2 asist kaydetti. 'nın alt yaş kategorilerinde 3 kez forma giyen 22 yaşındaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek. Sofiane Alakouch'un güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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