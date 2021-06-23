Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Sofiane Alakouch bombası! Fransız basını duyurdu
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Metz ve Trabzonspor'un Nimes forması giyen Fas asıllı Fransız sağ bek Sofiane Alakouch ile ilgilendiğini iddia etti. (TS spor haberi)
Bruno Peres'i transfer eden Trabzonspor için Fransa'dan bir iddia geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.
Bu sezon 22 maçta 2 asist yapan Fransa U-21 takımında da forma giyen Fas asıllı sağ bek için bordo-mavililerin rakibinin Metz olduğu iddia edildi.
SOFIANE ALAKOUCH KİMDİR?
29 Temmuz 1988 tarihinde Fransa'nın Nimes kentinde dünyaya gelen Sofiane Alakouch, futbola Nimes altyapısında başladı. 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Fas asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 2 asist kaydetti. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 3 kez forma giyen 22 yaşındaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek. Sofiane Alakouch'un güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
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