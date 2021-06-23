Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e hakaret eden kişilere soruşturma!
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve miili kaleci Uğurcan Çakır'a sosyal medyada hakaret eden şahıslar hakkında Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı. (TS spor haberleri)
Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından, Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e sosyal medyada hakaret eden şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Sabah'ın aherine göre EURO 2020 turnuvası sırasında Trabzonspor ve Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır ile A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlara kayıtsız kalmadı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ,sosyal medyada Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret ettikleri belirlenen 7 şahıs hakkında işlem başlattı. Şahıslardan 4'ü İstanbul'da olmak üzere diğerlerinin Antalya, Malatya ve İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi. Belirlenen kişilere cezai işlem başlatıldığı belirtildi.
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