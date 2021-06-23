23 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e hakaret eden kişilere soruşturma!

Çakır'a ve Güneş'e hakarete soruşturma!
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü ve miili kaleci 'a sosyal medyada hakaret eden şahıslar hakkında tarafından işlem başlatıldı. ( haberleri)

tarafından, ve 'e sosyal medyada hakaret eden şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Sabah'ın aherine göre EURO 2020 turnuvası sırasında ve Milli Takımın kalecisi Uğurcan Çakır ile teknik direktörü Şenol Güneş'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ,sosyal medyada Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret ettikleri belirlenen 7 şahıs hakkında işlem başlattı. Şahıslardan 4'ü 'da olmak üzere diğerlerinin , ve 'de ikamet ettikleri belirlendi. Belirlenen kişilere cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

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