23 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı

Transfer döneminin başlamasıyla Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita ile kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavili ekip çalışmalarına son sürat devam ederken, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Rui için Napoli'ye teklif yapıldığı belirtildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için hamlelerine erkenden başlayan Karadeniz devinin kurmayları, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Orta saha , sağ bek ve sol kanat takviyeleri ile takımı güçlendiren yönetim, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı

Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililer 'nin önemli futbolcularından 'yi kiralamak için girişimlerde bulundu. Hatta bu konuda oldukça istekli olduklarını Çizme ekibine gösterdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
'ın da aynı oyuncu için teklif yaptığı iddia ediliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının ayrılma ihtimalinin bulunduğu da haberin detaylarında vurgulandı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan Portekizli sol bekin Avrupa kulüplerinin de dikkatini çektiği ancak iki Türk temsilcisinin bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu da ifade edildi. Bu konuda Fırtına'nın elini çabuk tutarak işi bir an önce bitirmek istediği de haberleştirildi.

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