Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı
Transfer döneminin başlamasıyla Trabzonspor; Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita ile kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavili ekip çalışmalarına son sürat devam ederken, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Rui için Napoli'ye teklif yapıldığı belirtildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için hamlelerine erkenden başlayan Karadeniz devinin kurmayları, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Orta saha Marek Hamsik, sağ bek Bruno Peres ve sol kanat Gervinho takviyeleri ile takımı güçlendiren yönetim, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'ın da aynı oyuncu için teklif yaptığı iddia ediliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının ayrılma ihtimalinin bulunduğu da haberin detaylarında vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan Portekizli sol bekin Avrupa kulüplerinin de dikkatini çektiği ancak iki Türk temsilcisinin bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu da ifade edildi. Bu konuda Fırtına'nın elini çabuk tutarak işi bir an önce bitirmek istediği de haberleştirildi.
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