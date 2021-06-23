Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a Mario Rui çalımı! Napoli'ye teklif yapıldı

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın da aynı oyuncu için teklif yaptığı iddia ediliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının ayrılma ihtimalinin bulunduğu da haberin detaylarında vurgulandı.