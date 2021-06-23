Son dakika spor haberleri: Marek Hamsik'ten Trabzonspor itirafı!

Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde transferini resmen açıkladığı Slovak futbolcu Marek Hamsik, ülkesinin EURO 2020'de İspanya ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, bordo-mavili takıma transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'nın İspanya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

"ŞAMPİYONADAN ÖNCE TRABZONSPOR'A İMZA ATMAK İSTEDİM ÇÜNKÜ..."

Napoli'ye yeniden döneceği iddiaları hatırlatılan Hamsik, bordo-mavili ekibin yolunu tutmasıyla ilgili olarak "Bu fırsatın olduğunu zannetmiyorum. Bu konu gündemde değildi. Ben Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce Trabzonspor'a imza atmayı tercih ettim. Çünkü tamamen bu turnuvaya konsantre olmak istiyordum" diye konuştu.

"MARADONA'YI KAYBETMEK ÇOK AĞIR BİR ŞEYDİ"

Napoli takımında gol rekorunu kırdığı Diego Armando Maradona'nın vefatını yorumlayan Slovak futbolcu "Ben yarı Napolililiyim. Böyle bir yıldızı, futbolcuyu ve onun gibi bir adamı kaybetmek çok ağır bir şeydi. Bizim için anlamı çok büyük. Ben de şehri özlüyor, oradaki arkadaşlarımı tekrar görmek istiyorum" dedi.

"ANCELOTTI İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Napoli'de hocası olan Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in başına geçmesini de yorumlayan futbolcu, "Ancelotti ile çok iyi bir ilişkimiz var. Madrid'in onu yeniden göreve çağırması benim için sürpriz oldu ama eflatun-beyazlılar çok iyi bir tercihte bulundu" diye konuştu.

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