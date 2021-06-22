Son dakika Trabzonspor haberleri: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! "5-6 oyuncu..."
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık" dedi. (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KULÜPLER BİRLİĞİ KENDİSİNİ YENİLEMEK ZORUNDA"
"Kulüpler Birliği kendisini yenilemek zorunda. 5-6 Temmuz'da genel kurul gerçekleştirilecek. Ahmet Nur Çebi'nin aday olmaması bununla ilgili değil. Yapısal olarak değişikliğe gideceğiz. Burada bir geçiş söz konusu olacak. Sayın Başkan, o süreç içerisinde görev almayacağını ifade etti. İstifa veya yaşanmış bir sıkıntı yok."
"PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ YAPIYORUZ"
"Kulüpler Birliği'nde profesyonelliğe geçiş yapıyoruz. Süper Lig A.Ş konusu gündemde. Hem buna geçiş hem de yönetim anlamında daha üretken olmak için profesyonel bir yapıya kavuşma kararı aldık."
"HOCAMIZ 5-6 OYUNCU SÖYLEDİ, 4'ÜNÜ ZATEN ALDIK"
"TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Sadece bu sene değil. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Bunu da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık."
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