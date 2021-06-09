Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sol bek mevkii için bir isim daha yazıldı. Gündeminde Leipzig'den Saracchi ve Nimes'ten Meling bulunan bordo-mavililerin Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için teklif yaptığı ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sol bek mevkii için bir isim daha yazıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, gündeminde Leipzig'den Saracchi ve Nimes'ten Meling bulunan bordo-mavililerin Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için teklif yaptığı ileri sürüldü. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya göre bordo-mavililerin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti. Kariyerinde Brezilya dışına çıkmayan Reinaldo için haberde gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Reinaldo bu sezon forma giydiği 17 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Brezilya Serie A'da 258 maça çıkan deneyimli futbolcu 22 gol atıp 28 de asist yaptı.

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