22 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Miguel Trauco için harekete geçti!

Fırtına'ya Perulu sol bek!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da , gelecek sezon için sol bek konusunda arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer son olarak Saint Etienne forması giyen 'yu gündemine aldı. İşte transferdeki son detayları...

Bordo-mavili ekipte gözler sol bek transferine çevrildi. bu pozisyon için kampta 'i deneyecek ancak deneyimli hocanın ilk tercihi yine de 'devşirme' değil gerçek bir sol beki orada kullanmak. Fotomaç'ın haberine göre ekibi kısa süre önce gündemine 'yu almıştı. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Saint Etienne'in sol beki için Karadeniz temsilcisi bir harekat daha başlattı. Fransız kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 29 yaşındaki Perulu futbolcu için yeni bir temas kuruldu. Saint Etienne'in 1 yıl sözleşmesi olan Trauco için kapıyı 1.8 milyon Euro'dan açması yüksek bulunmuştu. Fırtına 1.1 milyon euro öneriyor. Yabancı kontenjanında yer açmak için ve kiralanacak.

DAYANIKLI VE TEKNİK

Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak istediği Miguel Trauco; alt yapısında yetiştikten sonra , , , ve 'da forma giydikten sonra G.Amerika'yı Saint Etienne için terk etti. Sol bek haricinde sol önde de oynayabilliyor. Dayanıklı olduğu kadar teknik bir oyuncu.

26 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

geçtiğimiz sezon Saint Etienne formasıyla 26 maça çıktı. Başarılı sol bek 2 asistle oynadı, gol kaydedemedi. Doğru pozisyon alabildiği için sezonu sadece 1 sarı kartla tamamladı. Hiç kırmızı kart görmedi.

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