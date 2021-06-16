16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor!

Fırtına'da Ekuban'ın talipleri artıyor!
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'daki başarılı performansıyla takımlarının radarına giren 'ın talipleri artıyor. Yıldız oyuncuya ve 'dan tekliflerin olduğu ancak resmi bir temasın gerçekleşmediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Geride kalan sezonda ve 'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ekuban'a, ve 'dan tekliflerin olduğu ancak, resmi bir temasın gerçekleşmediği belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre, şu ana kadar 'dan ve 'nın yanı sıra ekibi 'nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi.

27 yaşındaki yıldızın yeni sezonda 'da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydediliyor.

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