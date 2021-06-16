16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor!
Trabzonspor'daki başarılı performansıyla Avrupa takımlarının radarına giren Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. Yıldız oyuncuya İtalya ve Fransa'dan tekliflerin olduğu ancak resmi bir temasın gerçekleşmediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Geride kalan sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ekuban'a, İtalya ve Fransa'dan tekliflerin olduğu ancak, resmi bir temasın gerçekleşmediği belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre, şu ana kadar İtalya Seri A'dan Sampdoria ve Genoa'nın yanı sıra Fransa Lig 1 ekibi Saint-Etienne'nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi.
27 yaşındaki yıldızın yeni sezonda Avrupa'da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydediliyor.
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