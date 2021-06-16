Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli
Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu 3 önemli isim ile güçlendiren Fırtına'da, Cristian Tello da transfer gündeme gelmişti. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu ile kadrosunu takviye etmenin planlarını yapıyordu. Ancak Tello'ya Barcelona'dan onay çıkmadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Tello için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu. Oyuncunun Real Betis kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon euro bonservis karşılığında İspanya ekibiyle büyük ölçüde anlaşıldı. Sadece ödemenin vadeye yayılması için görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran Barcelona işleri bozdu.
Fotomaç'ın haberine göre, dünyaca ünlü kulüp bordo- mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon euro bonservis talep edince Trabzonspor, şimdilik geri adım attı. Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barça, talebinde geri adım atmadı. Bu sırada oyuncuyla MLS ekiplerinden New England takımı da ilgilenmeye başladı. Amerikan kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin tecrübeli futbolcu üzerinden girişimlerine devam edebileceği de dile getiriliyor
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Barcelona altyapısından yetişen Cristian Tello, 2017 yılında Real Betis'e transfer olmuştu. Pellegrini'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kaldı ve İspanyol kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor.
DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo- mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.
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