Fotomaç'ın haberine göre, dünyaca ünlü kulüp bordo- mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon euro bonservis talep edince Trabzonspor, şimdilik geri adım attı. Tello'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen Barça, talebinde geri adım atmadı. Bu sırada oyuncuyla MLS ekiplerinden New England takımı da ilgilenmeye başladı. Amerikan kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin tecrübeli futbolcu üzerinden girişimlerine devam edebileceği de dile getiriliyor