16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli

Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu 3 önemli isim ile güçlendiren Fırtına'da, Cristian Tello da transfer gündeme gelmişti. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu ile kadrosunu takviye etmenin planlarını yapıyordu. Ancak Tello'ya Barcelona'dan onay çıkmadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'da teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda devre arasında alınmaya çalışan ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian için sezon sonunda da resmi temaslarda bulunuldu. Oyuncunun kulübünden ayrılmak istemesi üzerine gerçekleşen görüşmelerde ilk etapta ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da daha sonra 3 milyon euro bonservis karşılığında ekibiyle büyük ölçüde anlaşıldı. Sadece ödemenin vadeye yayılması için görüşmeler sürerken, oyuncunun yüzde 25'lik hakkını elinde bulunduran işleri bozdu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli

Fotomaç'ın haberine göre, dünyaca ünlü kulüp bordo- mavili takımda yüzde 25'lik hakkı için 5 milyon euro bonservis talep edince , şimdilik geri adım attı. 'nun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakması nedeniyle araya girmesine rağmen , talebinde geri adım atmadı. Bu sırada oyuncuyla ekiplerinden takımı da ilgilenmeye başladı. kulübünün bu transfer için 7 milyon 500 bin euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ancak bordo-mavili yönetimin tecrübeli futbolcu üzerinden girişimlerine devam edebileceği de dile getiriliyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

altyapısından yetişen Cristian , 2017 yılında 'e transfer olmuştu. 'nin gözdelerinden biri olan Tello'nun sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kaldı ve kulüpten ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen , kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesindeki Cristian Tello'ya Barcelona engeli

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde , Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan 'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo- mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

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