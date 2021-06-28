Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MERT GÜNOK
Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif bir kaleci arayan Trabzonspor, Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Mert Günok için Başakşehir ile temaslar sürüyor.
EFECAN KARACA
Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.
MILAN MAKARIC
Forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündemindeki Milan Makaric'i gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor.
EZGJAN ALIOSKI
Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Umut Meraş için istenen astronomik ücretlerin ardından rotasını Alioski'ye çevirdi. Karadeniz temsilcisi 29 yaşındaki oyuncuyla ikinci bir görüşme daha gerçekleştirecek.
ALEXANDER SÖRLOTH
Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig Kulübü, Manchester City'nin U23 takımında oynayan Lucas Nmeche'yi transfer etmek istiyor. Leipzig, bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Alman ekibi, Lucas Nmeche'yi transfer etmesi halinde Sörloth'u kiraya verecek.
MILAN RODIC
Sportski Zurnal isimli sitede yer alan ve Karadeniz'in derlediği habere göre; Bordo-Mavililer'in, 30 yaşındaki sol bek Milan Rodic ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü.
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