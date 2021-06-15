15 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı

Fırtına'nın Umut Meraş ısrarı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında , sol bek bölgesi için yerli isimlere yoğunlaştı. Fırtına, Umut Meraş için Le Havre ile pazarlıklarını sıklaştırdı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TFF'nin yabancı kararı üzerine sol beki için yerli alternatiflerin üzerinde duruyor. Fotomaç'ın haberine göre; Umut Meraş için Le Havre ile pazarlıklar sürüyor ancak bonservis pazarlığında aşama kaydedilemedi. Fırtına, sonrası yeniden atağa kalkacak. Umut Meraş yeni sezonda, Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

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