15 Haziran 2021, Salı
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Trabzonspor'un Umut Meraş ısrarı
TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında Trabzonspor, sol bek bölgesi için yerli isimlere yoğunlaştı. Fırtına, Umut Meraş için Le Havre ile pazarlıklarını sıklaştırdı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
TFF'nin yabancı kararı üzerine Trabzonspor sol beki için yerli alternatiflerin üzerinde duruyor. Fotomaç'ın haberine göre; Umut Meraş için Le Havre ile pazarlıklar sürüyor ancak bonservis pazarlığında aşama kaydedilemedi. Fırtına, EURO 2020 sonrası yeniden atağa kalkacak. Umut Meraş yeni sezonda, Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.
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