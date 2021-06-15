15 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Caleb Ekuban’ın talipleri artıyor!

Ekuban’ın talipleri artıyor!
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Transfer sürecine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 3 yıldızı kadrosuna katarak güçlendirmişti. Bordo-mavili takımda Caleb Ekuban'a ise 3 yeni teklif geldi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Fırtına'nın önemli hücum oyuncularından Caleb Ekuban'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Fransa'dan Saint Etienne'in istediği Ganalı yıldıza şimdi de İtalya'dan 3 yeni teklif geldiği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Fiorentina, Sampdoria ve Genoa'nın tecrübeli futbolcuyu kadrolarına katmak için bordo-mavili ekibin kapısını çalacakları kaydedildi. Trabzonspor'un bonservis beklentisi 7 milyon euro.

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