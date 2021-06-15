Trabzonsporlu Caleb Ekuban’ın talipleri artıyor!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bir benzin istasyonu işi vardı. Geçtiğimiz yönetimden devraldığımız ancak ciddi sıkıntıları nedeniyle satışını yapamadığımız, onun da satışını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik ve 10 Milyon TL bir gelir elde ettik." İfadelerini kullandı. (TS spor haberleri)