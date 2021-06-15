15 Haziran 2021, Salı

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Trabzonspor'dan transferde 4. bomba: Fode Koita! Hafta içi imzalayacak

Trabzonspor'dan 4. bomba! Koita hafta içi imzalayacak
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Transfer sürecine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Bruno Peres, ve 'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi gelecek sezonun kadrosunu erkenden kurmak için çabalıyor. , Bruno Peres ve gibi önemli isimlerin transferini gerçekleştiren bordo-mavililerde sıra Fode Koita'ya geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Devre arasında Trabzonspor'un kapısında dönen Gineli yıldızın özlemi perşembe günü diniyor. 30 yaşındaki oyuncu 2 gün sonra resmen açıklanacak. Tecrübeli hücum oyuncusu hızı, atletik özellikleri ve golcülüğüyle 'nın işini kolaylaştıracak. Abdullah Avcı uzun sezonda Koita'nın bordo-mavili ekibe ciddi katkıları olacağını düşünüyor. Koita da heyecanla transferini bekliyor.

4 GOL ATTI

Fode Koita geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk devrede 13 karşılaşmada oynadı. 4 gol attı. İkinci devrede Trabzonspor'a gitmek için İstanbul temsilcisinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için kadro dışı bırakılmıştı.

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