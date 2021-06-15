15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay cevap! "Hafıza kaybı yaşayanlara..."
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki atışma sürüyor. Sarı lacivertli kulüpten bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu için bir açıklama yapılmıştı. Trabzonspor'dan bu açıklamaya yanıt geldi. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamızdır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
İşte Trabzonspor tarafından yapılan açıklama;
Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamızdır
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