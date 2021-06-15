15 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay cevap! "Hafıza kaybı yaşayanlara..."

Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye cevap!
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

ile arasındaki atışma sürüyor. Sarı lacivertli kulüpten bordo mavili kulübün başkanı için bir açıklama yapılmıştı. Trabzonspor'dan bu açıklamaya yanıt geldi. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, " ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamızdır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

İşte Trabzonspor tarafından yapılan açıklama;

ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamızdır

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