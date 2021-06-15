15 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transferde Vitor Hugo kararı! Al Nassr...

Fırtına'dan Vitor Hugo kararı! Al Nassr...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Transfer sürecine hızlı bir giriş yapan , Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin yıldız stoperi Vitor Hugo'ya Al Nassr'dan teklif gelirken, Brezilyalı stoper için karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

'un savunmadaki sigortası Vitor Hugo'ya teklif geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Al Nassr, Brezilyalı stoper için bordo-mavili kulübe 3 milyon euro'luk bir öneri sundu. Teklif 'ya götürüldü. Deneyimli hoca "Bana lazım" deyince idareciler "Hayır" yanıtını verdiler. Abdullah Avcı daha önce Edgar İe için gelen teklifleri de kabul etmemişti. Hugo- Edgar ikilisini bozmak istemiyor.

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