Trabzonspor'dan transferde Vitor Hugo kararı! Al Nassr...

Transfer sürecine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililerin yıldız stoperi Vitor Hugo'ya Al Nassr'dan teklif gelirken, Brezilyalı stoper için karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un savunmadaki sigortası Vitor Hugo'ya teklif geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Al Nassr, Brezilyalı stoper için bordo-mavili kulübe 3 milyon euro'luk bir öneri sundu. Teklif Abdullah Avcı'ya götürüldü. Deneyimli hoca "Bana lazım" deyince idareciler "Hayır" yanıtını verdiler. Abdullah Avcı daha önce Edgar İe için gelen teklifleri de kabul etmemişti. Hugo- Edgar ikilisini bozmak istemiyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ