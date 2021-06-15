Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan gol kralı Milan Makaric harekatı! Beşiktaş da istiyor

KONTRATI SÜRÜYOR

Milan Makaric tam bir ceza alanı golcüsü. Net kafa vuruşları haricinde her iki ayağını da eşit seviyede kullanabilmesi sebebiyle durdurulması zor bir forvet oyuncusu. Aynı zamanda 10 numara hatta merkez orta saha oynayacak kadar da teknik olan Makaric bu farklı özellikleriyle Abdullah Avcı'nın beğenisini kazandı. 25 yaşındaki forvetin kulübü Radnik ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro. Kontratında son senesine girdiği için daha düşük bir bedelle transfer edilme ihtimali bulunuyor. Trabzonspor yönetimi bu transfer için düğmeye bastı.