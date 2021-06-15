Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan gol kralı Milan Makaric harekatı! Beşiktaş da istiyor
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; sırasıyla Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer forvet bölgesini de güçlendirmek isterken geçtiğimiz sezon Radnik formasıyla 38 maçta 25 gol, 8 asistlik katkı sağlayan Milan Makaric'i gündemine aldı. 25 yaşındaki santrforla Beşiktaş da ilgileniyor. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Bordo-mavililerin adı dünyaca ünlü Dzeko, Sörloth, Diego Costa, Mame Diouf gibi golcülerle anılırken Sırp basını listeye Milan Makaric'i de soktu. Scout ekibinin radarına takılan Sırp Ligi'nin gol kralı Radnik formasıyla bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, 'marka' isim üzerinde durmaya devam ederken önüne gelen bu çarpıcı istatistiklere karşı da durmadı. Deneyimli çalıştırıcının geniş rotasyonlu kadro istediği biliniyor. Bu sebeple Makaric'e onay verdiği kaydedildi.
KONTRATI SÜRÜYOR
Milan Makaric tam bir ceza alanı golcüsü. Net kafa vuruşları haricinde her iki ayağını da eşit seviyede kullanabilmesi sebebiyle durdurulması zor bir forvet oyuncusu. Aynı zamanda 10 numara hatta merkez orta saha oynayacak kadar da teknik olan Makaric bu farklı özellikleriyle Abdullah Avcı'nın beğenisini kazandı. 25 yaşındaki forvetin kulübü Radnik ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro. Kontratında son senesine girdiği için daha düşük bir bedelle transfer edilme ihtimali bulunuyor. Trabzonspor yönetimi bu transfer için düğmeye bastı.
Milan Makaric ile Türkiye'den sadece Trabzonspor'un ilgilenmediği iddia edildi. Sırp basınında çıkan haberlere göre Vincent Abaubakar ile yollarını ayıran Beşiktaş ile Milan Skoda'yı gönderen Çaykur Rizespor da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
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