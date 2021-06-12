Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in menajeri açıkladı! "Çok istediler"

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attırdıktan sonra Marek Hamsik'i de renklerine bağladı. Slovak yıldızın menajeri de transfer sürecini anlattı ve bordo-mavililerin bu süreçte çok istekli olduğunu belirtti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından imzayı attırdığı Marek Hamsik'in menajeri Juraj Venglos, transfer sürecini anlattı.

Yıldız oyuncunun menajeri, "3 hafta önce ilk temas İtalya'da kuruldu. Son 10 günlük periyotta ise çok yoğun görüşmeler oldu. Kulüp başkanı ve teknik direktör onu gerçekten çok istedi. Marek de bu isteği görünce mutlu oldu. Trabzonspor'un şampiyonluk hırsının olması ve bu sezon önemli transferler yapması, kararımızı pozitif etkiledi" şeklinde konuştu.

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