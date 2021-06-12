12 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in menajeri açıkladı! "Çok istediler"

Menajeri açıkladı! Trabzonspor transferi çok istedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ; ve 'ya imza attırdıktan sonra 'i de renklerine bağladı. Slovak yıldızın menajeri de transfer sürecini anlattı ve bordo-mavililerin bu süreçte çok istekli olduğunu belirtti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

'un ve 'nun ardından imzayı attırdığı 'in menajeri , transfer sürecini anlattı.

Yıldız oyuncunun menajeri, "3 hafta önce ilk temas İtalya'da kuruldu. Son 10 günlük periyotta ise çok yoğun görüşmeler oldu. Kulüp başkanı ve teknik direktör onu gerçekten çok istedi. Marek de bu isteği görünce mutlu oldu. Trabzonspor'un şampiyonluk hırsının olması ve bu sezon önemli transferler yapması, kararımızı pozitif etkiledi" şeklinde konuştu.

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