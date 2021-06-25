25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği başarılı performansla kazanılan çifte şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli futbolcunun bonservisini almak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken, Ghezzal'ın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve çıktığı 31 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırıp, 17 gol pası veren Rachid Ghezzal'ın bonservisi henüz alınmadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

"FARKLI ÜLKELERDEN TEKLİF VAR"

Aradan geçen süre zarfında Cezayirli oyuncunun temsilcisinin, Beşiktaş Yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken, şu sözleri sarf ettiği ortaya çıktı: "Farklı ülkelerden teklifler var. Ancak size asıl söylemek istediğimiz Türkiye'den de kulüpler oyuncunun durumunu sordu. Bizlere direkt kulüp aracılığı ile resmi teklif gelmedi.


Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

"FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR İSTİYOR"

Ancak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Biz herkesi bonservis konusu için İngiliz kulübüne yönlendiriyoruz. Ghezzal, Beşiktaş ile devam etmek istiyor."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

29 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisinin bu sözleri sonrasında Beşiktaş Yönetimi'nin yeniden devreye girdiği ve elini çabuk tutmaya çalıştığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ancak Ghezzal'ın takımı Leicester City, yeniden kiralama önerisini reddetti. İngiliz ekibinin, satış teklifi dışındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği bildirildi. Kara Kartal ise şimdi Cezayirli yıldızı kadrosuna katabilmek için çözüm arayışını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Cezayirli futbolcu, daha önce de yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediğini söylemişti. Fanatik'in haberine göre; Rachid Ghezzal'ın, uzun bir süredir Siyah-Beyazlı ekibin yönetiminden haber beklediği belirtildi. Şimdi ise gözler Leicester City ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşmeye çevrildi.

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