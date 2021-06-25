Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal'ın menajerinden flaş itiraf! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği başarılı performansla kazanılan çifte şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli futbolcunun bonservisini almak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken, Ghezzal'ın menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve çıktığı 31 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırıp, 17 gol pası veren Rachid Ghezzal'ın bonservisi henüz alınmadı.
"FARKLI ÜLKELERDEN TEKLİF VAR"
Aradan geçen süre zarfında Cezayirli oyuncunun temsilcisinin, Beşiktaş Yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken, şu sözleri sarf ettiği ortaya çıktı: "Farklı ülkelerden teklifler var. Ancak size asıl söylemek istediğimiz Türkiye'den de kulüpler oyuncunun durumunu sordu. Bizlere direkt kulüp aracılığı ile resmi teklif gelmedi.
"FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR İSTİYOR"
Ancak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Biz herkesi bonservis konusu için İngiliz kulübüne yönlendiriyoruz. Ghezzal, Beşiktaş ile devam etmek istiyor."
29 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisinin bu sözleri sonrasında Beşiktaş Yönetimi'nin yeniden devreye girdiği ve elini çabuk tutmaya çalıştığı öğrenildi.
Ancak Ghezzal'ın takımı Leicester City, yeniden kiralama önerisini reddetti. İngiliz ekibinin, satış teklifi dışındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği bildirildi. Kara Kartal ise şimdi Cezayirli yıldızı kadrosuna katabilmek için çözüm arayışını sürdürüyor.
Cezayirli futbolcu, daha önce de yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediğini söylemişti. Fanatik'in haberine göre; Rachid Ghezzal'ın, uzun bir süredir Siyah-Beyazlı ekibin yönetiminden haber beklediği belirtildi. Şimdi ise gözler Leicester City ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşmeye çevrildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?