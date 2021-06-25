Cezayirli futbolcu, daha önce de yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediğini söylemişti. Fanatik'in haberine göre; Rachid Ghezzal'ın, uzun bir süredir Siyah-Beyazlı ekibin yönetiminden haber beklediği belirtildi. Şimdi ise gözler Leicester City ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşmeye çevrildi.

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