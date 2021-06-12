Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmak istiyor. Bordo-mavililere sevindiren haber ise Leipzig'den geldi. Alman basınında çıkan haberlere göre Leipizig Alexander Sörloth'u yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. İşte transferdeki son detaylar... (TS haberleri)
Bordo-mavili camiada Sörloth heyecanı yaşanıyor. Taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise "Leipzig'in oyuncuya ilgili kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'in iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Leipzig, yeni sezon planlamasında Norveçli forveti düşünmüyor ve kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Oyuncuya verilen çok yüksek bonservis bedelinin karşılığının alınamadığı vurgulanırken, Trabzonspor taraftarları ise bu haberi heyecan verici olarak karşıladı.
FUTBOLCU İLE GÖRÜŞÜLECEK
Alman temsilcisinin Sörloth ile ilgili resmi kararını kısa bir süre içerisinde vermesi beklenirken, Trabzonspor'da özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu transfer sürecini yakından takip ettiği ve hamle için yönetim kurulu ile de bütçe konusunda bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Bu arada Leipzig'in kararının netleşmesinden sonra yönetimin önce 25 yaşındaki santrforla bir görüşme yapacağı ve geri dönme konusundaki fikrini aldıktan sonra kulüple direkt temasların başlayacağı da ifade edildi. Bu konuda yakın bir zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU
Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi. Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.
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