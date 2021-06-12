12 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmak istiyor. Bordo-mavililere sevindiren haber ise Leipzig'den geldi. Alman basınında çıkan haberlere göre Leipizig Alexander Sörloth'u yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. İşte transferdeki son detaylar... (TS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Bordo-mavili camiada Sörloth heyecanı yaşanıyor. Taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan 'nun ise "'in oyuncuya ilgili kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...

'nın önemli gazetelerinden 'in iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre , yeni sezon planlamasında Norveçli forveti düşünmüyor ve kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Oyuncuya verilen çok yüksek bonservis bedelinin karşılığının alınamadığı vurgulanırken, taraftarları ise bu haberi heyecan verici olarak karşıladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...

FUTBOLCU İLE GÖRÜŞÜLECEK
Alman temsilcisinin Sörloth ile ilgili resmi kararını kısa bir süre içerisinde vermesi beklenirken, 'da özellikle Başkan 'nun bu transfer sürecini yakından takip ettiği ve hamle için yönetim kurulu ile de bütçe konusunda bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...

Bu arada 'in kararının netleşmesinden sonra yönetimin önce 25 yaşındaki santrforla bir görüşme yapacağı ve geri dönme konusundaki fikrini aldıktan sonra kulüple direkt temasların başlayacağı da ifade edildi. Bu konuda yakın bir zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Alexander Sörloth heyecanı! Leipzig...

ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU
Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle 'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen 5, ise 8 kez fileleri havalandırabildi. Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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