FUTBOLCU İLE GÖRÜŞÜLECEK

Alman temsilcisinin Sörloth ile ilgili resmi kararını kısa bir süre içerisinde vermesi beklenirken, Trabzonspor'da özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu transfer sürecini yakından takip ettiği ve hamle için yönetim kurulu ile de bütçe konusunda bir görüşme yaptığı öğrenildi.