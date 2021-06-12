12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Umut Meraş için yeni bir teklif sunacak!
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gelecek sezon için transfer planlamasına devam ediyor. Bordo-mavililer, sol bek Umut Meraş için kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor daha önce nabız yokladığı Umut Meraş için bir hamle daha yapacak. Fotomaç'ın haberine göre özellikle Futbol Federasyonu'nun ilk 11'de 8 yabancı futbolcunun oynayabileceği açıklamasının ardından Umut, sol bek transferinde öncelik kazandı. Fransa'nın Le Havre kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. 1.5 milyon euro öneren bordo-mavili yönetim, bu rakamı biraz daha yükseltebilir. Bir yandan da Umut Meraş'ın menajeriyle temaslar sürüyor.
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