12 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Umut Meraş için yeni bir teklif sunacak!

Fırtına'nın Umut ısrarı! Teklif yenilenecek...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika transfer haberi: gelecek sezon için transfer planlamasına devam ediyor. Bordo-mavililer, sol bek için kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. ( haberleri)

daha önce nabız yokladığı için bir hamle daha yapacak. Fotomaç'ın haberine göre 'nun ilk 11'de 8 yabancı futbolcunun oynayabileceği açıklamasının ardından Umut, sol bek transferinde öncelik kazandı. 'nın kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. 1.5 milyon euro öneren bordo-mavili yönetim, bu rakamı biraz daha yükseltebilir. Bir yandan da Umut Meraş'ın menajeriyle temaslar sürüyor.
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