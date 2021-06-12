Trabzonspor yeni sezona 28 Haziran'da start veriyor!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attırdıktan sonra Marek Hamsik'i de renklerine bağladı. Slovak yıldızın menajeri de transfer sürecini anlattı ve bordo-mavililerin bu süreçte çok istekli olduğunu belirtti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)