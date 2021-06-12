12 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni sezona 28 Haziran'da start veriyor!

Fırtına o tarihte start veriyor! Yeni sezon...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

'de geçtiğimiz sezon teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan , ligi 4. sırada tamamladı. Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde 'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp gerçekleştirecek.

, ay sonunda da Trabzon'a dönerek, maçı için hazırlanacak.

Menajeri açıkladı! haberin devamı

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