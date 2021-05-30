Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Hamsik çıkarması! Önümüzdeki hafta...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan ve dış sahada yenilmezlik serisi oluşturan Trabzonspor, Marek Hamsik için temaslarını hızlandırdı. İşte son gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-Mavili takım gelecek sezon kadrosunu planlarken Marek Hamsik adı üzerinde özellikle duruyor. Fotomaç'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon Lewis Baker'ın bu görevi yeterince üstlenemediğini düşünen Abdullah Avcı, yönetimden 33 yaşındaki yıldızın mutlaka alınmasını istemişti. Trabzonsporlu idareciler de kariyerini Göteborg'da sürdüren Slovak orta saha oyuncusu için girişimlerini hızlandırmıştı. Yönetimin gelecek hafta İsveç'e bir sefer düzenleyerek Hamsik'in Göteborg'dan çıkış işlemlerini hızlandıracağı öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Hamsik için İsveç'e yapacağı seferde oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeleri devreye sokacak. Çıkış işlemleri erkene çekilecek.
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